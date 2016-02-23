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    «Валенсия» вылетела из Юношеской Лиги УЕФА из-за ошибки арбитра

    В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА "Валенсия" играла против "Челси".

    Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1 и командам пришлось бить послематчевые пенальти.

    При первом ударе "Валенсии" Альберто Хиль забил гол, но мяч вылетел из ворот. Арбитр матча Адриен Жаккотте не засчитал взятие ворот.

    В итоге, "Валенсия" уступила "Челси" по пенальти 4:5 и вылетела из турнира.

    "Юношеская команда вылетела из Лиги чемпионов, несмотря на то, что реализовала все пенальти", – сообщил официальный Twitter "Валенсии".

    Источник: ФК «Валенсия»

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    23.02.2016 23:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2016, 00:45

      Пипец...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 24 февраля 2016, 00:41

      Вот олень то. Кто там ещё против новых технологий в футболе?

      2
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      Рейтинг: -21

      ozi-007 > GoldPlayFIFARus9 24 февраля 2016, 13:12

      Может просто стоит нормальные ворота ставить??)))

      1
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      Рейтинг: +11

      OopsieFloopsie 23 февраля 2016, 23:56

      Вот именно для таких ситуаций нужен видеоповтор

      1
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      Рейтинг: +18

      sergge1207 23 февраля 2016, 23:42

      Жестко конечно...

      0
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