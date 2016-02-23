Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юношеская ЛУ. «Реал», «Барселона», «Челси» вышли в 1/4 финала

    Завершились четыре матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. "Барселона" одержала волевую победу над "Мидтьюлландом", "Челси" в серии пенальти был сильнее "Валенсии", "Реал" победил "Манчестер Сити", загребское "Динамо" выиграло у "Андерлехта".

    Юношеская ЛУ. 1/8 финала

    Барселона (Испания) - Мидтьюлланд (Дания) - 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Монтес, 34 (автогол); 1:1 - Чендри, 51; 2:1 - Ли, 90; 3:1 - Алена, 90+2

    Челси (Англия) - Валенсия (Испания) - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:3

    Голы: 1:0 - Да Силва, 44; 1:1 - Солер, 45 (с пенальти)

    "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 - Майораль, 36; 2:0 - Майораль, 41; 2:1 - Бакли-Риккеттс, 63; 3:1 - Хакими, 87

    Андерлехт (Бельгия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 - Гояк, 47; 0:2 - Брекало, 57

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 24 февраля 2016, 07:49

      В Барсе играет Алена, прикольно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 24 февраля 2016, 00:42

      У Челси молодняк что надо.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11