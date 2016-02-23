Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» - «Барселона». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится встреча между лондонским "Арсеналом" и "Барселоной".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Барселона". Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 23 февраля 2016, 21:32

      победы Барселоне .....
      El Pistolero должен порешать , как с СИТИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11