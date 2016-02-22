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    С «Волыни» из-за долгов будет снято 12 очков

    В ближайшее время с "Волыни" будет снято 12 очков в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sport Arena. Причиной этого стало невыполнение лучанами решений Спортивного арбитражного суда Лозанны и ФИФА о выплате долгов перед бывшими футболистами.

    Причем Федерация футбола Украины может не ограничиться данными санкциями, если команда из Луцка продолжит не выполнять требования. Отметим, что в нынешнем сезоне с "Волыни" уже было снято 12 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2016 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:34

      Помнится в 2005г. с Терека сняли 6 очков за долг по переходу Коромана. Но Терек по любому вылетал, эти очки роли не играли, а бабки чечены так и не выплатили, ага.

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