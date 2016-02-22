С «Волыни» из-за долгов будет снято 12 очков

В ближайшее время с "Волыни" будет снято 12 очков в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sport Arena. Причиной этого стало невыполнение лучанами решений Спортивного арбитражного суда Лозанны и ФИФА о выплате долгов перед бывшими футболистами.

Причем Федерация футбола Украины может не ограничиться данными санкциями, если команда из Луцка продолжит не выполнять требования. Отметим, что в нынешнем сезоне с "Волыни" уже было снято 12 баллов.