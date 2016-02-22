Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший президент «Барселоны» провоцирует Роналду в Facebook

    Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта после матча 25-го тура Примеры между "Малагой" и "Реалом" (1:1) разместил на своей странице в Facebook провокационный пост, который касается нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

    Мем, на котором изображен португальский футболист, сопровожден подписью "Знаю, почему не реализовал пенальти, но не скажу об этом".

    Напомним, ранее Роналду аналогичным образом прокомментировал розыгрыш пенальти в исполнении Лионеля Месси и Луиса Суареса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 22 февраля 2016, 17:54

      что не так с Барселоной? комплексы по поводу роста или что? мне т конечно пофиг на реал, но тут новости бывают только о том как члены барсы отзываются не лестно о реале, а не наоборот.
      И как то странно, автозамена на большую букву в случае Барселоны произошла, а в случае реала нет =)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > кто там 22 февраля 2016, 17:57

      Во 1-х,Барселона это город,а Реал нет.Во 2-х, Если ты читаешь через строчку,то на всякий случай скину тебе вот эту,возможно именно её то ты и пропустил:"Напомним, ранее Роналду аналогичным образом прокомментировал розыгрыш пенальти в исполнении Лионеля Месси и Луиса Суареса."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > GoldPlayFIFARus9 24 февраля 2016, 19:11

      сочинения столба пике, человека с какашкой на голове сам найдешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 февраля 2016, 17:35

      Ахаххаха....да он шутник) Ждём реакцию КриРо)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11