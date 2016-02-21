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    «Лилль» - «Лион». Смотреть онлайн

    "Лион" в этом сезоне не смог навязать "ПСЖ" борьбу за чемпионство и решает задачу по попаданию в Лигу чемпионов. "Лилль" за 26 туров Лиги 1 растерял еще больше очков и будет рад простому попаданию в еврокубки или вовсе финишу в верхней половине таблицы. Но для этого хозяевам нужно сегодня побеждать.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Лилль" - "Лион" в 23:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 22:15
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