Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Я не возглавлю «Интер» в следующем сезоне»

    Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в итальянский клуб. Португалец прибыл в Милан и собирается посетить матч 26-го тура Серии А между "Интером" и "Сампдорией".

    "После обеда мы пойдем на "Сан Сиро" и будем надеяться, что "Интер" победит. Это будет очень волнительно для меня – "Сан Сиро", фанаты "Интера"…

    Но я хочу прояснить одну вещь: я не возглавлю "Интер" в следующем сезоне. У клуба есть проект – это Эрик Тохир и Роберто Манчини. Я полностью поддерживаю их идеи и надеюсь, что проект тренера и президента будет успешен", – сказал Моуринью.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11