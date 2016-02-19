Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Поддерживать свою страну и своего лидера – это нормально, но всему свое место и время»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Футболист сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина, после чего был оштрафован своим клубом на 300 тысяч евро. Также из-за этого поступка железнодорожникам и самому игроку грозят санкции от УЕФА.

    "Это нормально, что ребята патриотичны. Поддерживают свою страну, своего лидера - это абсолютно нормально. Спортсмены патриотичны как никто. Они играют за сборную, продвигают нашу страну. Тот же Овечкин, Маша Шарапова - играют за рубежом, но всегда продемонстрируют, что они представители такой великой страны, как Россия. Это здорово и нормально.

    Просто всему свое место и время. И в спорте есть правила, регламенты. И футбол является самым бюрократичным, в хорошем смысле, видом. Тот же Саша Овечкин - он патриот, вся страна знает его таким. Он приезжает в сборную и умирает за нее. Отдается полностью. Но попробовал бы он нарушить регламент в НХЛ. Просто есть время, место и формальные регламенты, которые надо соблюдать. В свое свободное время, ты можешь выражать свои патриотические чувства. И в этом плане парни молодцы. Проявлять патриотизм не запрещено. Многие наши боксеры выходят на ринг под национальные песни, надевают символику вооруженных сил РФ и так далее. Поднимают интерес к армии и вооруженным силам. Многие ребята хотят служить в войсках благодаря таким поступкам - это же здорово.

    А то, что я читаю в интернете, - это неуместная дискуссия. Люди начинают давать свои оценки, не зная регламентов и норм. Именно поэтому я не лезу с комментариями по этому случаю. Сказал раз и сейчас повторю - все расставит по местам УЕФА. Это их поляна, и как себя надо вести во время матчей футболистам - там прописано до мелочей. А то, о чем вы говорите, о желании спортсменов демонстрировать любовь к родине, нося футболки с изображением президента, это нормально. Но всему свое время", - сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 февраля 2016, 18:11

      Вы правда так думаете или Вам сказали так думать?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 19 февраля 2016, 17:45

      how are you to fuc////ng lecture me

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 16:48

      Сначала отмалчивался, блин, потом получил разъяснения в Администрации президента и вылез с поучениями, блин.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11