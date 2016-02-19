Мутко: «Поддерживать свою страну и своего лидера – это нормально, но всему свое место и время»

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Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Футболист сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина, после чего был оштрафован своим клубом на 300 тысяч евро. Также из-за этого поступка железнодорожникам и самому игроку грозят санкции от УЕФА.
"Это нормально, что ребята патриотичны. Поддерживают свою страну, своего лидера - это абсолютно нормально. Спортсмены патриотичны как никто. Они играют за сборную, продвигают нашу страну. Тот же Овечкин, Маша Шарапова - играют за рубежом, но всегда продемонстрируют, что они представители такой великой страны, как Россия. Это здорово и нормально.
Просто всему свое место и время. И в спорте есть правила, регламенты. И футбол является самым бюрократичным, в хорошем смысле, видом. Тот же Саша Овечкин - он патриот, вся страна знает его таким. Он приезжает в сборную и умирает за нее. Отдается полностью. Но попробовал бы он нарушить регламент в НХЛ. Просто есть время, место и формальные регламенты, которые надо соблюдать. В свое свободное время, ты можешь выражать свои патриотические чувства. И в этом плане парни молодцы. Проявлять патриотизм не запрещено. Многие наши боксеры выходят на ринг под национальные песни, надевают символику вооруженных сил РФ и так далее. Поднимают интерес к армии и вооруженным силам. Многие ребята хотят служить в войсках благодаря таким поступкам - это же здорово.
А то, что я читаю в интернете, - это неуместная дискуссия. Люди начинают давать свои оценки, не зная регламентов и норм. Именно поэтому я не лезу с комментариями по этому случаю. Сказал раз и сейчас повторю - все расставит по местам УЕФА. Это их поляна, и как себя надо вести во время матчей футболистам - там прописано до мелочей. А то, о чем вы говорите, о желании спортсменов демонстрировать любовь к родине, нося футболки с изображением президента, это нормально. Но всему свое время", - сказал Мутко.