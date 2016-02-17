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    Реднапп: «Назначение Моуринью в «МЮ» – это дело решенное»

    Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился информацией о назначении Жозе Моуринью главным тренером "Манчестер Юнатйед".

    ван Гаала вообще ничего не получилось в "Манчестер Юнайтед". Это, без всяких сомнений, просто катастрофа для него. От знакомых мне людей, которые располагают сведениями по этому вопросу, я знаю, что назначение Моуринью в "МЮ" – это дело решенное", – сказал Реднапп.

    Источник: Goal.com

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    17.02.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      danpo78 17 февраля 2016, 21:12

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