Реднапп: «Назначение Моуринью в «МЮ» – это дело решенное»

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился информацией о назначении Жозе Моуринью главным тренером "Манчестер Юнатйед".

"У ван Гаала вообще ничего не получилось в "Манчестер Юнайтед". Это, без всяких сомнений, просто катастрофа для него. От знакомых мне людей, которые располагают сведениями по этому вопросу, я знаю, что назначение Моуринью в "МЮ" – это дело решенное", – сказал Реднапп.