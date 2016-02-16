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    «Ростов» прибыл на заключительный тренировочный сбор

    "Ростов" прибыл в Испанию, где состоится заключительный сбор команды. Напомним, что второй сбор подопечные Курбана Бердыева также проводили на испанской земле.

    "По приезде команду ждали обед и вечернее занятие, которое проходило в штатном режиме и включало в себя упражнения на адаптацию. Сегодня "Ростов" начал работать в режиме двухразовых тренировок. Что касается соперников по контрольным матчам, то они определены в ближайшее время", — говорится на сайте ростовского клуба.

    Как сообщалось ранее, по итогам 18-ти туров "Ростов" идет на втором месте турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.02.2016 13:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 февраля 2016, 15:17

      Удачи!!!

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