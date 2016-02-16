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    В Аргентине футболист застрелил судью за красную карточку

    В Аргентине один из матчей в Кордобе закончился настоящей трагедией. Футболист застрелил судью и ранил одного игрока из команды соперника после того, как был удален с поля.

    Футболист получил красную карточку, но не смог смириться с этим, и через несколько минут вернулся на поле с пистолетом. Он выпустил три пули в 48-летнего арбитра Сезара Флореса. Они угодили в голову, грудь и шею. Также был ранен футболист Вальтер Сарате, но ему удалось выжить.

    Удивительно, но стрелявший с места преступления скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.02.2016 10:55
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 февраля 2016, 17:38

      скорей всего судье просто не повезло... еслиб не судью....то когото еще этот невменяемый стрелок мог пристрелить....сообщалось...чт
      о перед красной карточкой... стрелок кидался на соперника...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2016, 17:04

      Игрок показал судье вечную красную карточку.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 15:11

      Странно, что ничего не говорится о статусе команд, лиге и прочих координатах. Может просто братки гоняли мяч по понятиям.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Aztec58 16 февраля 2016, 17:32

      нагуглил ... Инцидент произошел в ходе футбольного матча между любительскими командами из соседних районов города Кордоба 15 февраля..


      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 16 февраля 2016, 15:09

      Жесть неадекват

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 15:04

      Покойный - аргентинский аналог Карасёва?

      -3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Aztec58 16 февраля 2016, 17:02

      не дай бог такое с карасём случится-всё лыжники сразу в пердив поедут)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 февраля 2016, 14:05

      У нас еще норм, ну подумаешь на весь стадион рогатым продажным животным назовут, могут даже и молодцом похвалить )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2016, 13:21

      психопат наверное он пациент психушки у них там чуть что хватаются за пушки а еще у нас многие ратуют за свободную торговлю оружием

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Garrincha58 16 февраля 2016, 15:05

      Правильно ратуют, ага.

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Aztec58 16 февраля 2016, 15:49

      ага

      -1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 16 февраля 2016, 13:13

      Странно, что это не в Грозном произошло, на матче "Терека")

      4
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      Рейтинг: +27

      Igil777 16 февраля 2016, 13:04

      В Россию бы это. Начали бы норм судить

      0
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      Рейтинг: +13

      FC DUXA 16 февраля 2016, 12:59

      Избыток денег в футболе развязывает руки футболистам!Этот игрок еще и скрылся ,что за бред!

      2
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