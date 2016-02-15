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    Гвардиола: «Команда посвятила победу Бадштуберу»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола прокомментировал победный матч "Аугсбургом", в котором его подопечные выиграли со счетом 3:1.

    "Команда заслуживает большой похвалы. Я ведь знаю, насколько тяжело играть в Аугсбурге. В первые пять минут мы недостаточно прессинговали на половине соперника, но потом стали играть очень хорошо.

    Мы довольны победой, посвящаем ее Хольгеру Бадштуберу", – отметил Гвардиола.

    Напомним, что защитник "Баварии" выбыл на три месяца после травмы, которую получил на тренировке.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.02.2016 09:24
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