Дзадза: «Надеюсь, мой гол станет решающим в борьбе за чемпионство»

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза поделился впечатлениями после матча 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:0). Именно гол Дзадзы принес туринцам победу в этой встрече и позволил им выйти на первое место.

"Мы вышли в лидеры Серии А, теперь мы на вершине таблицы. У нас есть уверенность в борьбе за скудетто. Это был тяжелый матч против очень сильной команды. Я доволен нашим выступлением.

Теперь все зависит только от нас – это очень важно. Надеюсь, этот гол станет решающим в борьбе за чемпионство", – сказал Дзадза.