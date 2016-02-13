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    Анчелотти желает видеть в составе «Баварии» нападающего «Ювентуса»

    Итальянский наставник Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" по завершении нынешнего сезона, хочет видеть в составе красно-синих клуба форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу. Накануне специалист побывал в Мюнхене, где и сообщил руководству своей будущей команды о трансферных приоритетах на лето. При этом отмечается, что по мнению Анчелотти аргентинец должен не заменить главную ударную силу мюнхенцев Роберта Левандовски, а составить ему пару в атакующей линии команды.

    Ранее сообщалось, что на 22-летнего нападающего также имеют виды "Барселона" и "Реал".

    В нынешней Серии А Дибала провел 23 поединка, забив 13 мячей и сделав 10 результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.02.2016 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 февраля 2016, 17:39

      ПРидется раскошелиться тогда, уверен ЮВЕ не продешевит как и всегда

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 13 февраля 2016, 17:32

      Папа Карло не при...ел ли?! Хедиру он тоже хочет там видеть! Ну и уверен при случае и от Маркизио с Погбой, в придачу с Бонуччи, тоже будет не против видеть. Иди тренируй тогда уже Ювентус, раз всех игроков хочешь видеть в своей команде.

      -1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 13 февраля 2016, 16:47

      Только что писали, что он хочет видеть там Бензема и Родригеса. Утки такие утки))

      0
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