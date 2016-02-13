Спаллетти: «Победа над «Карпи» придаст импульс команде»

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти остался доволен игрой своей подопечных в матче чемпионата Италии против "Карпи" (3:1).

"Мы показали хорошую игру без фатальных ошибок. Парни наконец-то поверили, что могут владеть инициативой с начала и до самого конца матча. Мы продемонстрировали свои лучшие качества на поле.

Команда может играть лучше, но эта победа полностью засужена. В момент, когда "Карпи" сравнял счет, в головах у парней пронеслись воспоминания о прошлых неудачах, но они смогли найти силы, чтобы одержать победу.

Сегодня у нас многое получалось, в том числе и гол Джеко. В раздевалке мы подшучивали над некоторыми из его невероятных промахов, но сегодня все было идеально.

Нам удавалось хорошо распоряжаться мячом. Запасные футболисты доказали, что готовы к конкуренции за место в основе. Многое из сегодняшней игры поможет нам в будущем.

Главное, что нам удалось взвинтить темп после перерыва, и мы не сбавляли оборотов до самого конца встречи. Игроки продолжали искать возможность забить. Я был расслаблен, потому что видел, что такая игра должна принести результат.

Впереди нас ждет матч с "Реалом". Эта победа поможет нам, придаст импульс команде. Но встреча с мадридцами будет очень сложной, но мы собираемся выйти на нее и играть в футбол, а не отсиживаться у своих ворот", – заявил Спаллетти.