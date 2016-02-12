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    Широков: «Не всем так везет, как Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал свой переход в стан армейцев.

    "Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб.

    Я изначально был настроен на ЦСКА. Даже когда кто-то выходил на меня, я сразу предупреждал, что буду ждать ЦСКА до последнего", - сказал Широков.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.02.2016 12:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 12 февраля 2016, 20:54

      Акинфееву повезло не с клубом, а с чемпионатом.

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Добрый Бобер 14 февраля 2016, 15:57

      С тренером Игорю повезло, сначала с тренером вратарей,а потом с главным тренером клуба, Газзаевым, который доверял молодым и после первой неудачи не браковал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > Gwynbleidd 20 февраля 2016, 20:32

      Запоздало, но всё же... Была инфа, что его звали в Европу но он не поехал. Почему?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 февраля 2016, 19:22

      Джеррард: «Если бы я мог, играл бы за «Ливерпуль» на протяжении 100 лет»

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 февраля 2016, 19:20

      Кузнецов: «Аршавину следует перестать брезговать лигами пониже»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:56

      С чего это Широков на склоне футбольной карьеры в лизуны записался?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2016, 18:37

      Несчастные Руни, Роналду, Месси ни дня в ЦСКА не играли. Вот уж не повезло так не повезло парням.

      0
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      Рейтинг: +29

      shur 12 февраля 2016, 18:33

      Дайте ему последнее евро отыграть, потом напи.дитесь вдоволь,знатоки футбола!!!

      2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 12 февраля 2016, 17:53

      Я надеюсь, он у нас пробудет всего полгода.
      Головина хотелось бы побольше выпускать, а Широков просто уничтожает шансы его раскрытия.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 февраля 2016, 17:51

      шкуроков) Лицемер)

      -1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 12 февраля 2016, 17:10

      позор россии

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 12 февраля 2016, 17:09

      с таким везением можно в лиге чемпионов не пропускать.хахахаха

      -2
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