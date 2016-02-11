Роман Еременко: «Надеюсь набрать форму к возобновлению сезона»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко рассказал о своем возвращении на поле.

"Здоровье потихоньку. Уже две игры провел: один раз – тайм, другой – 30 минут. Конечно, классно вернуться на поле, но тяжеловато пока. Ножки пока еще не так слушаются (улыбается). После прошлой игры "пахи" опять заболели, но ничего. В среду индивидуально работал – в четверг должен вернуться в группу. Тяжело сказать, успею ли набрать форму к возобновлению сезона. Надеюсь, стараюсь. Физиотерапевты работают — просто травма очень неприятная. Важно полностью вылечиться, чтобы все прошло", - сказал Еременко.