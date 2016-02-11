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    Роман Еременко: «Надеюсь набрать форму к возобновлению сезона»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко рассказал о своем возвращении на поле.

    "Здоровье потихоньку. Уже две игры провел: один раз – тайм, другой – 30 минут. Конечно, классно вернуться на поле, но тяжеловато пока. Ножки пока еще не так слушаются (улыбается). После прошлой игры "пахи" опять заболели, но ничего. В среду индивидуально работал – в четверг должен вернуться в группу. Тяжело сказать, успею ли набрать форму к возобновлению сезона. Надеюсь, стараюсь. Физиотерапевты работают — просто травма очень неприятная. Важно полностью вылечиться, чтобы все прошло", - сказал Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2016 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:30

      "пахи"? А почему кавычки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 февраля 2016, 14:19

      Мы все надеемся и отгрузишь пищевику пару голов. Вперед ЦСКА!

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