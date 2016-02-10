Широков: «ЦСКА для меня – родной клуб, поэтому и отказался от более выгодных предложений»

Хавбек ЦСКА Роман Широков, заключивший вчера контракт с красно-синими, рассказал, по какой причине ответил отказом на более выгодные в финансовом плане предложения от других клубов и остановил свой выбор на армейском клубе.

– Вы отказались от более выгодных предложений. Почему?

– Потому что это ЦСКА. Родной клуб. Дом, в котором я вырос.

– То есть вы были готовы пожертвовать деньгами, лишь бы оказаться в армейском клубе?

– Лишь бы не отказаться от ЦСКА (улыбается).

– Какую роль сыграло то, что команду тренирует главный тренер сборной?

– Это один из факторов. Но не главный.

– Скажите, мысли пока только о предстоящих четырех месяцах в команде или более глобальные тоже посещают?

– Мыслить-то я могу и глобально. Главное, чтобы все так мыслили. Надо себя проявить, тогда и можно будет о чем-то говорить.