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    Широков: «ЦСКА для меня – родной клуб, поэтому и отказался от более выгодных предложений»

    Хавбек ЦСКА Роман Широков, заключивший вчера контракт с красно-синими, рассказал, по какой причине ответил отказом на более выгодные в финансовом плане предложения от других клубов и остановил свой выбор на армейском клубе.

    – Вы отказались от более выгодных предложений. Почему?

    – Потому что это ЦСКА. Родной клуб. Дом, в котором я вырос.

    – То есть вы были готовы пожертвовать деньгами, лишь бы оказаться в армейском клубе?

    – Лишь бы не отказаться от ЦСКА (улыбается).

    – Какую роль сыграло то, что команду тренирует главный тренер сборной?

    – Это один из факторов. Но не главный.

    – Скажите, мысли пока только о предстоящих четырех месяцах в команде или более глобальные тоже посещают?

    – Мыслить-то я могу и глобально. Главное, чтобы все так мыслили. Надо себя проявить, тогда и можно будет о чем-то говорить.

    Источник: Спортфакт

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    10.02.2016 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 февраля 2016, 02:18

      без комментариев! боюсь упомянуть женщин, легкого поведения...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Ярый Армееец 10 февраля 2016, 20:53

      Вот отрывок из интервью Широкова когда он перешел в спартак.

      — Роман, добро пожаловать в «Спартак»! В последнее время в СМИ было много разговоров на тему вашего возможного перехода в различные клубы, но теперь все формальности улажены. Вы выбрали «Спартак». Почему?
      — Люди, которые привели меня в футбол, — это мой отец и крестный — всю жизнь болели за «Спартак». Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» — это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель — борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи.

      — Были ли предложения от других клубов?
      — Да, они были, но я выбрал «Спартак».

      — Как появился этот вариант и когда начались переговоры?
      — Он возник еще полгода назад, тогда и приступили к переговорам. Но зимой руководство «Зенита» не отпустило меня в «Спартак». А сейчас, к счастью, помешать этому переходу уже никто не может. (Улыбается.)

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      Рейтинг: +10

      Ярый Армееец 10 февраля 2016, 20:43

      рукалицо

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      Рейтинг: +11225

      alp 10 февраля 2016, 20:27

      там ему и место

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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 февраля 2016, 18:41

      Умеет себе пиар делать. агенты учат как правильно интервью давать))) ЛОЛ)))
      А как же КОЛХОЗ??? )))

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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 10 февраля 2016, 18:24

      Каждый клуб для него родной!!!!!!!!!! Воспитаник ЦСКА не будет болеть за Спартак!!!!!!

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