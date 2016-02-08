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    Врач сборной России: «Сборники» не позволяют себе злоупотреблять алкоголем»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов заверил в том, что футболисты национальной команды не злоупотребляют алкоголем ни в жизни, ни во время тренировочных сборов.

    "Какой смысл на сборе пить что-либо? От бокала пива помощи никакой нет в смысле восстановления. После игр могут в ресторане выпить кто пива, кто вина. Но опять же — бокал, два. Чтобы кто-то запил и мы его вообще потеряли — такого даже не слышал ни разу. Да и в обычной жизни, когда мы с ними общаемся, "сборники" позволяют себе бокал-два, и все.

    В желтой прессе же не говорят, что футболисты пьяные. Ну, были в караоке, пели песни. Если бы они выпили пять бутылок водки — так бы и написали. А когда в счете две бутылки вина на пятерых — это вообще не информационный повод, потому и не пишут. К тому же все ребята понимают, что они известные люди и все это станет известным прессе. Проблемы с алкоголем нет вообще", — рассказал врач в интервью "Российской газете".

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 17:16

      главн чтоб врач был трезвый..а то вон в челси говорят...медсестра увлеклась....

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 16:58

      Что врач сборной может знать о личной жизни сборников?

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 февраля 2016, 14:04

      Видимо врач сборной России сказал об этом когда был пьян...

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