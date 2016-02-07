Мата: «Победы и хорошие матчи дают уверенность в себе»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Премьер-лиги против "Челси" (1:1), отметив, что команды могла увезти три очка из Лондона.

"Нам удался отличный матч. Футбол в нашем исполнении был хорош, и победа была близка, однако у соперника получилось сравнять счет в компенсированное время.

Победы и хорошие матчи дают вам уверенность в себе. В каждой встрече мы стараемся действовать на максимуме своих возможностей. По моему мнению, мы выглядели здорово в последних трех играх", – сказал Мата.