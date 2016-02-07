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    «Днепр» выплатит часть долга помощникам Рамоса

    "Днепр" выплатит часть задолженностей перед тренерским штабом Хуанде Рамоса из-за которых команда может быть исключена из еврокубков, сообщает неофициальный сайт днепропетровской команды. Владелец клуба Игорь Коломойский дал указание оплатить меньше одного миллиона евро, хотя общая сумма задолженности, зафиксированная УЕФА, составляет 1 740 000 евро.
    Кроме долгов перед экс-тренерами есть просроченные задолженности перед другими футбольными клубами (платежи солидарности, компенсации за подготовку футболиста, услуги агентств и тд.) в размере 840 000 евро и 100000 евро штрафа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2016 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 7 февраля 2016, 11:49

      вот тебе и фашистская украина

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