«Днепр» выплатит часть долга помощникам Рамоса

Игорь Коломойский дал указание оплатить меньше одного миллиона евро, хотя общая сумма задолженности, зафиксированная УЕФА, составляет 1 740 000 евро. "Днепр" выплатит часть задолженностей перед тренерским штабом Хуанде Рамоса из-за которых команда может быть исключена из еврокубков, сообщает неофициальный сайт днепропетровской команды. Владелец клубадал указание оплатить меньше одного миллиона евро, хотя общая сумма задолженности, зафиксированная УЕФА, составляет 1 740 000 евро.

Кроме долгов перед экс-тренерами есть просроченные задолженности перед другими футбольными клубами (платежи солидарности, компенсации за подготовку футболиста, услуги агентств и тд.) в размере 840 000 евро и 100000 евро штрафа.