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    Михайлович: «Мы одержали заслуженную победу и очень довольны»

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович расхвалил своих подопечных после матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором миланский клуб обыграл "Палермо" (2:0).

    "Мы доминировали в первом тайме, после перерыва контролировали ситуацию на поле. Мы одержали заслуженную победу и очень довольны. Я хотел исправить некоторые моменты по сравнению с дерби и увидел реакцию футболистов на то, что говорил им.

    Сейчас "Милан" уже не тот, что был в первой половине сезона. На старте нам было тяжело, но сейчас команда прогрессирует и прежде всего нам надо сделать шаг в психологическом плане", – заявил наставник после матча.

    Источник: Football Italia

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    04.02.2016 07:29
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