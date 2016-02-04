Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Валенсию»

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на своем поле с крупным счетом победила "Валенсию" и практически обеспечила себе выход в финал. Покером отметился Луис Суарес, хет-трик сделал Лионель Месси. Неймар в этот раз ушел с поля без гола, так как не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Кубок Испании.1/2 финала. Первый матч

"Барселона" - "Валенсия" - 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 - Суарес, 7; 2:0 - Суарес, 12; 3:0 - Месси, 29; 4:0 - Месси, 58; 5:0 - Месси, 74; 6:0 - Суарес, 83; 7:0 - Суарес, 88

Удаление: Мустафи, 45