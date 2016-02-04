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    Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Валенсию»

    В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на своем поле с крупным счетом победила "Валенсию" и практически обеспечила себе выход в финал. Покером отметился Луис Суарес, хет-трик сделал Лионель Месси. Неймар в этот раз ушел с поля без гола, так как не реализовал пенальти в конце первого тайма.

    Кубок Испании.1/2 финала. Первый матч

    "Барселона" - "Валенсия" - 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 - Суарес, 7; 2:0 - Суарес, 12; 3:0 - Месси, 29; 4:0 - Месси, 58; 5:0 - Месси, 74; 6:0 - Суарес, 83; 7:0 - Суарес, 88

    Удаление: Мустафи, 45

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 00:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 4 февраля 2016, 06:48

      разный уровень,но не датой степени же...

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 февраля 2016, 01:19

      если даже спортингу проиграла до этого..чтож тут говорить.. зато Черышев поиграл..хоть это радует...пусть хоть и не всю игру.....

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 февраля 2016, 01:15

      к тому же второй тайм в меньшенстве... но даже не поэтому..валенсия уже не та... удивляюсь как она дошла до полуфинала..

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 4 февраля 2016, 01:01

      Да уж, такую мёртвую Валенсию мне ещё никогда видеть не приходилось. Просто в цинк укатали

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