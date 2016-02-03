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    Собянин: «В ближайшее время Москва станет футбольной столицей мира»

    Мэр Москвы Сергей Собянин на презентации официальной эмблемы Кубка конфедераций-2017, которая проходит сегодня в Москве, рассказал о ходе подготовки российской столицы к проведению данного турнира.

    "Стадион "Лужники" будет реконструирован раньше срока. Москва всегда готова принять крупные спортивные соревнования. В ближайшее время наш город будет футбольной столицей мира. В дополнение к замечательному стадиону "Локомотив" открыта "Открытие Арена", будут введены стадионы ЦСКА и "Динамо", отметил Собянин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 12:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 февраля 2016, 15:38

      И я сразу про Бендера подумал))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      barka22 3 февраля 2016, 13:23

      уже слышали и про мировой финансовый центр и прочую х...

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 февраля 2016, 13:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно, так и должно быть.
      Не питер же)))) Там "Унитаз-Арену" десять лет строят, а она уже разваливается)))). Стадион трещинами покрылся))) аха-ха

      -6
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 февраля 2016, 12:41

      ....и про платные парковки не забывать, чтобы к чемпионату каждый кусочек земли в Москве стал платным.

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 3 февраля 2016, 12:37

      Что-то вдруг вспомнилась классика жанра... :)))
      "Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир, Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!" ©

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