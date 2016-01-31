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    Терри покинет «Челси» по завершении сезона

    Капитан "Челси" Джон Терри не будет продлевать контракт с клубом, который истечет по завершении нынешнего сезона. Тем не менее, 35-летний защитник не желает переходить в какой-либо другой английский клуб будущим летом. По всей видимости, игрок рассчитывает продолжить карьеру за рубежом, так как хочет играть и не собирается вешать бутсы на гвоздь.

    Всю свою профессиональную карьеру Терри выступал за лондонский клуб, завоевав с ним четыре титула чемпионов Англии.

    "На прошлой неделе перед игрой с "Арсеналом" стало известно, что мой контракт не будет продлен. Тем не менее, это не будет сказочным концом моей карьеры, я не собираюсь на пенсию в "Челси", – сказал Терри.

    Источник: Skysports

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    31.01.2016 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 31 января 2016, 23:43

      Челси - гнилой клуб! Вот так просто выкидывают легенд клуба! Чех, Лэмпард, Терри....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 31 января 2016, 23:38

      Только не он:С

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 31 января 2016, 22:23

      в МЛС по любому теперь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Etiainen 31 января 2016, 22:35

      Логично.

      -1
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