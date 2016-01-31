Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» планирует подписать Маркиньоса

    Защитник "ПСЖ" Маркиньос является одной из главных трансферных целей мадридского "Реала". Сообщается, что в ближайшее время "галактикос" намерены подписать еще одного центрального защитника в компанию к Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану для поддержания конкуренции за место в основном составе, учитывая факт того, что Пепе в следующем месяце исполнится 33 года. В списке игроков этой позиции интересных "Реалу" присутсвует пять человек, и 21-летний бразилец является приоритетным вариантом для "сливочных", отмечает источник.

    Ранее сообщалось, что активный интерес к Маркиньосу проявляет "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне молодой защитник провел 20 матчей за "ПСЖ". Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11