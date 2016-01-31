«Реал» планирует подписать Маркиньоса

Защитник "ПСЖ" Маркиньос является одной из главных трансферных целей мадридского "Реала". Сообщается, что в ближайшее время "галактикос" намерены подписать еще одного центрального защитника в компанию к Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану для поддержания конкуренции за место в основном составе, учитывая факт того, что Пепе в следующем месяце исполнится 33 года. В списке игроков этой позиции интересных "Реалу" присутсвует пять человек, и 21-летний бразилец является приоритетным вариантом для "сливочных", отмечает источник.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Маркиньосу проявляет "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне молодой защитник провел 20 матчей за "ПСЖ". Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.