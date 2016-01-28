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    Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Интер»

    В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Ювентус" на своем поле с крупным счетом победил "Интер". Дублем отметился испанский форвард "Ювентуса" Альваро Мората. На 70-й минуте за повторное предупреждение был удален защитника "Интера" Джейсон Мурильо.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

    "Ювентус" – "Интер" - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 36 (с пенальти); 2:0 –Мората, 63; 3:0 – Дибала, 83.

    "Ювентус": Нето, Бонуччи, Кьеллини, Эвра (Алекс Сандро, 83), Касерес, Погба, Куадрадо, Асамоа, Маркизио, Манджукич (Дибала, 77), Мората.

    "Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амбросио, Мурильо, Кондогбиа, Медель, Биабиани (Икарди, 77), Мело (Брозович, 64), Льяич (Жуан, 80), Йоветич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2016 00:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 28 января 2016, 10:34

      Там еще пеналь чистейший в ворота интера не поставили, так что они еще легко отделались

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 января 2016, 06:56

      ЮВЕ лучший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 28 января 2016, 05:48

      был удален защитника.... зачем ругаешься начальника

      1
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