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    Анохин: «Скорее всего Широков сыграет не только на Евро-2016, но и на домашнем ЧМ»

    Президент московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин поделился своим мнением о перспективах развития карьеры полузащитника Романа Широкова, на данный момент являющегося свободным агентом.

    "Очень уважаю Романа Широкова, знаю его еще со времен "Истры". Очень переживаю за то, что происходит в его жизни. Уверен, что такой игрок не останется без команды и игровой практики. Знаю его потенциал, скорее всего, он выступит не только на Евро-2016, но и на домашнем чемпионате мира. Любому клубу было бы комфортнее с таким игроком.

    Россия или Европа? Если это хороший клуб английской Премьер-лиги, итальянской Серии А или испанской Примеры, то для нашей национальной сборной это было бы шикарно", - отметил Анохин.

    Напомним, что Широков, расторгнувший в этом месяце контракт с московским "Спартаком" , может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА или казанском "Рубине". Также сообщалось об интересе к 34-летнему полузащитнику со стороны английских клубов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2016 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 27 января 2016, 19:33

      кто это из английских клубов интересовался,уж не ридинг и ему подобные?

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:30

      Ахахах! Анохин? Человечек Гинера? Помним-помним, передал Толстых чёрную метку.

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