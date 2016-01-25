Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мустафи может стать заменой травмированному Боатенгу

    "Бавария" находится в поиске футболиста, который смог бы заменить защитника Джерома Боатенга. Напомним, Боатенг не сможет играть до конца апреля из-за травмы.

    Сообщается, что мюнхенцы интересуются игроком "Валенсии" Шкодраном Мустафи, однако считают, что сумма отступных за него, составляющая 50 миллионов евро, завышена.

    Кроме того, руководству "Баварии" не нравится то обстоятельство, что Мустафи уже заигран за "Валенсию" в этом сезоне Лиги чемпионов, а значит, не сможет выступать за немецкий клуб на стадии плей-офф этого турнира.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11