Калиниченко: «Спартак» нуждается в большом количестве новичков»

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своим мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России в ближайшие годы.

"Одному богу и руководителям страны известно, когда "Спартак" станет чемпионом. Без лоббирования тех или иных клубов в российском чемпионате не обходится, и в этих условиях красно-белым довольно сложно на что-то рассчитывать. Если все будет честно и "Спартак" начнет развиваться по немного иному вектору, то, возможно, в скором времени вернутся победы.

Сейчас в команде достаточно много людей, которые засиделись, и их пора менять. Аленичев должен влить в команду свежую кровь, чтобы построить что-то новое. Старую собаку новым трюкам не научишь, потому "Спартак" нуждается в большом количестве новичков", - сказал Калиниченко.