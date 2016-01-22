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    Калиниченко: «Спартак» нуждается в большом количестве новичков»

    Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своим мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России в ближайшие годы.

    "Одному богу и руководителям страны известно, когда "Спартак" станет чемпионом. Без лоббирования тех или иных клубов в российском чемпионате не обходится, и в этих условиях красно-белым довольно сложно на что-то рассчитывать. Если все будет честно и "Спартак" начнет развиваться по немного иному вектору, то, возможно, в скором времени вернутся победы.

    Сейчас в команде достаточно много людей, которые засиделись, и их пора менять. Аленичев должен влить в команду свежую кровь, чтобы построить что-то новое. Старую собаку новым трюкам не научишь, потому "Спартак" нуждается в большом количестве новичков", - сказал Калиниченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 19:06

      Уж не с Украины ли? Помним-помним, Ващук, Василюк и прочий неликвид от Грозного.

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