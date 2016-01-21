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    Тайсон: «Рад забить лучшему клубу Бразилии»

    Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон остался в приподнятом настроении после поражения от "Коринтианс" со счетом 2:3.

    "Мы отлично играли, даже оставшись в меньшинстве. К сожалению, в первом тайме у нас не все получалось. Мы совершали те ошибки, которых нельзя было допускать, потому что такие моменты мы отрабатываем на тренировках.

    Очень счастлив, что смог забить клубу, который сейчас в Бразилии номер один. Был эпизод, когда я мог оформить дубль. Если бы там мяч попал под левую ногу, то отправил бы его в сетку, а так он срезался от правой ноги – немного не повезло. В целом я расстроен из-за результата, но игра понравилась. Мы показали себя достойно", - сказал Тайсон.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    21.01.2016 11:13
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