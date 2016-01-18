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    Роналду: «Никому не хочу делать бесплатную рекламу»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не стал комментировать информацию о том, что он якобы раскритиковал защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса.

    «Не хочу делать никому бесплатную рекламу. В интервью я никогда не говорил о нем. О коллеге я говорю только в личной беседе. Все, кто говорит обо мне, оказываются на первых страницах газет», - итирует Роналду El Mundo Deportivo.

    Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Роналду призвал Алвеса не валять дурака в социальных сетях и не портить отношения между клубами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 08:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 января 2016, 13:45

      Заплатите, тогда разрекламирую! Он бесплатно и шагу не сделает!

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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 09:35

      Игрок то хороший,только ЧСВ зашкаливает

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