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    АПЛ. «Челси» вырвал ничью у «Эвертона» и другие результаты

    В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» оказался сильнее «Кристал Пэлас» – 4:0. Дубль в этой игре сделал Серхио Агуэро, еще по одному мячу записали на свои счета Фабиан Дельф и Давид Силва.

    В других встречах тура «Челси» и «Эвертон» сыграли вничью, «Борнмут» обыграл «Норвич», «Ньюкасл» одолел «Вест Хэм», «Саутгемптон» переиграл «Вест Бромвич».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Борнмут – Норвич – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гослинг, 10; 2:0 – Дениэлс (с пенальти), 54; 3:0 – Афобе, 75.

    Челси – Эвертон – 3:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Терри (в свои ворота), 50; 0:2 – Миральяс, 56; 1:2 – Коста, 64; 2:2 – Фабрегас, 66; 2:3 – Мори, 90; 3:3 – Терри, 90.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дельф, 22; 2:0 – Агуэро, 41; 3:0 – Агуэро, 69.

    Ньюкасл – Вест Хэм – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 6; 2:0 – Вейналдум, 15; 2:1 – Елавич, 49.

    Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 5; 2:0 – Уорд-Проус (с пенальти), 35; 3:0 – Тадич, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 16 января 2016, 21:04

      ТЕРРИ открыл не крассиво ТЕРРИ закрыл крассиво

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 16 января 2016, 20:14

      Спасибо боковому судье. Челси должен был проиграть, но к сожалению этого не случилось

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx > Sergil 17 января 2016, 05:20

      Да не было там офсайда!!!

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