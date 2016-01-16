Витсель: «Я не был растерянным, когда не ушел летом из «Зенита»

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал о мотивах, которые побудили его остаться в стане сине-бело-голубых и не покинуть клуб в летнее трансферное окно.

– Вы очень хотели уйти из «Зенита» летом, но не ушли. Что было вашей мотивацией на осеннюю часть сезона?

– Такое случается, что когда ты хочешь уйти, но что-то идет не так, и ты должен остаться… Знаете, я, прежде всего, профессионал. Да, сейчас ты расстроен, но на следующий день ты должен пойти и тренироваться, а потом играть на все сто. У меня контракт с «Зенитом», значит, я должен стараться и отдать все, что у меня есть, именно этой команде. Я не был растерянным, когда не ушел летом. Для меня не было проблем перестроиться. В любом случае я должен продолжать тренироваться и показывать хороший результат.