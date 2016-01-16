«Наполи» - «Сассуоло». Онлайн-трансляция

В матче прошлого тура "Сассуоло", обыграв в гостях "Интер" (1:0), лишил команду из Милана лидерства в Серии А. Сегодня подопечные Эусебио Ди Франческо вновь в гостях встречаются с первой командой чемпионата.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Наполи" - "Сассуоло". Начало в 22:45, не пропустите!