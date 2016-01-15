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    Сергей Ребров: «Ярмоленко может покинуть «Динамо» в любой момент»

    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о своем отношении к слухам о возможном уходе из команды полузащитника Андрея Ярмоленко.

    "Расставание с Андреем может произойти в любой момент. Об этом говорят каждый день, это топ-новость последних нескольких межсезоний. Хочу повторить: на каждую позицию, включая ту, на которой выступает Ярмоленко, мы имеем как минимум три претендента, за которыми следим достаточно долгое время. К потерям готовы: вдруг завтра за кого-то из наших ребят условная "Барселона" предложит двадцать миллионов. Как сможем игрока в таком случае удержать?

    Помню свою ситуацию: в Киев приехали представители "Тоттенхэма", предложившие приличную компенсацию, и мы сидели ночью с Григорием Михайловичем Суркисом и с Лобановским, обсуждая, уходить мне или оставаться. На тот момент я уже созрел, чтобы попробовать себя на новом уровне, о чем прямо и сказал. Что же касается Ярмоленко или любого другого нашего игрока, то опять же все зависит от цены и желания другого клуба. Мы должны быть честны перед футболистами и быть готовыми к тому, что в тот или иной момент с кем-то придется расставаться.

    Нет ни малейших оснований упрекнуть Андрея в недостатке профессионализма: приезжая во время отпуска на базу, я видел, как он ежедневно работал в тренажерном зале по два, а то и три часа, чтобы восстановить после травмы былую физическую форму, помочь нам в весенней части сезона, а своей игрой - доказать, что западные клубы просматривают его неслучайно", - сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    15.01.2016 18:38
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