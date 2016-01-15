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    Алексей Миранчук: «Цели у «Локомотива» самые высокие – быть в тройке»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о взаимоотношениях игроков команды с президентом клуба Ольгой Смородской и главным тренером Игорем Черевченко, а также подвел итог первой части сезона для железнодорожников.

    - Как часто президент напрямую общается с игроками?

    - Очень часто. Она приезжает на базу, мы садимся с ней и разговариваем.

    - Чем Игорь Черевченко отличается от всех остальных тренеров, с которыми ты работал?

    - Он много лет был помощником, со стороны наблюдал за командой, видел ее проблемы, знал, что ей нужно. Именно это и отличает его от всех - то, что он с нами так много времени.

    - Подведи итог первой части сезона для «Локомотива».

    - Мне кажется, год был успешный. Все в порядке, никакой критической ситуации, есть все шансы, чтобы догнать лидеров. Цели самые высокие - быть в тройке.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    15.01.2016 14:47
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