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    Хиддинк: «Состояние Азара улучшается, хотя он еще не готов играть»

    Главный тренер лондонского «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, как идет процесс восстановления полузащитника Эдена Азара.

    «Азар уже был сегодня на тренировке вместе с физиотерапевтами, его состояние улучшается, хотя он еще не готов играть. С группой он пока не работает. Мы очень хотим, чтобы он был в форме. Лучше выпустить его позже, чем на какой-то час раньше времени.

    Мне кажется, тут дело в отдыхе. Когда мозг свеж и игроки жаждут вернуться на тренировки, когда наслаждаются ими – это сигнал, что они восстановились. В этом сезоне мы столкнулись с проблемой физического характера. Футболист должен наслаждаться и избавляться от физических проблем, тогда он автоматически обретает нормальную форму и стиль игры.

    К Азару нужен особый подход? Я ему не мама. Хотя подход всегда индивидуальный. Кому-то подходит кнут, кому-то — пряник, кому-то — рука помощи или просто дружеское похлопывание, кому-то – ограничения.

    Тут тоже особый случай, но мы даем ему достаточно времени, чтобы восстановиться», — прокомментировал ситуацию голландец.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2016 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 13 января 2016, 13:11

      с таким перерывом в игре и плохой статистикой уже не знаешь чего и ждать от Азара.

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