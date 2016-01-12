Карлос: «В один день Неймар может оказаться в «Реале»

Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос отметил, что нападающий «Барселоны» Неймар, занявший третье место в борьбе за «Золотой мяч», имеет все шансы в следующем году оказаться выше. Напомним, что обладателем приза лучшему игроку планеты 2015-го года стал Лионель Месси, на втором месте оказался Криштиану Роналду.

«Неймар очень молод. Уверен, в следующем году он займет более высокое место в списке претендентов на «Золотой мяч». Я предполагаю, что однажды он окажется в «Реале», – сказал Карлос.