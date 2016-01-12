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    Карлос: «В один день Неймар может оказаться в «Реале»

    Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос отметил, что нападающий «Барселоны» Неймар, занявший третье место в борьбе за «Золотой мяч», имеет все шансы в следующем году оказаться выше. Напомним, что обладателем приза лучшему игроку планеты 2015-го года стал Лионель Месси, на втором месте оказался Криштиану Роналду.

    «Неймар очень молод. Уверен, в следующем году он займет более высокое место в списке претендентов на «Золотой мяч». Я предполагаю, что однажды он окажется в «Реале», – сказал Карлос.

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 10:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 15:03

      Ага, и сильно пожалеет.

      3
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 12 января 2016, 11:05

      Перес привлекает КАРЛОСА для покупки НЕЙМАРА,вариант конечно интересный,особенно после того что делает с НЕЙМАРОМ руководство Барселоны!

      0
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      Рейтинг: +9

      Арисыч > -SHERLS 12 января 2016, 16:14

      Да нет не окажется,он вроде создаёт впечатление адекватного человека,особенно в последнее время.

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