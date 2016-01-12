Корнеев: «Приобретение Ткачева имеет смысл только из-за лимита»

Экс-спортивный директор «Зенита» и сборной России Игорь Корнеев дал комментарий по поводу перехода в ЦСКА хавбека «Кубани» Сергея Ткачева. По его мнению, игрок не сможет усилить среднюю линию армейского клуба.

«Усилением этот трансфер я бы не назвал, учитывая, кто сейчас играет в средней линии ЦСКА. С другой стороны, если взять во внимание существующий лимит на игроков, что должно играть определенное количество российских футболистов, то приобретение Ткачева имеет смысл. Если бы лимита не было, то и смысла не было бы совсем.

Очередной русский игрок, определенного уровня. Да, в некоторых матчах он может быть полезен. Можно сравнить с позициями Рязанцева в «Зените». Усиливает ли он реально игру питерцев? Нет. Но на поле выходит же, играет. Может быть, не все матчи, но какое-то игровое время получает. Переход Ткачева из этой же серии», – сказал Корнеев.