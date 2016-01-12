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    Корнеев: «Приобретение Ткачева имеет смысл только из-за лимита»

    Экс-спортивный директор «Зенита» и сборной России Игорь Корнеев дал комментарий по поводу перехода в ЦСКА хавбека «Кубани» Сергея Ткачева. По его мнению, игрок не сможет усилить среднюю линию армейского клуба.

    «Усилением этот трансфер я бы не назвал, учитывая, кто сейчас играет в средней линии ЦСКА. С другой стороны, если взять во внимание существующий лимит на игроков, что должно играть определенное количество российских футболистов, то приобретение Ткачева имеет смысл. Если бы лимита не было, то и смысла не было бы совсем.

    Очередной русский игрок, определенного уровня. Да, в некоторых матчах он может быть полезен. Можно сравнить с позициями Рязанцева в «Зените». Усиливает ли он реально игру питерцев? Нет. Но на поле выходит же, играет. Может быть, не все матчи, но какое-то игровое время получает. Переход Ткачева из этой же серии», – сказал Корнеев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.01.2016 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 12 января 2016, 14:17

      Если Ткачев начнет играть, как играл в Кубани, интересно будет послушать его
      По-существу, игрок очень и очень неплохой, борьбу тому же Дзагоеву навязать может

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2016, 09:22

      дурак Корней Ткачев отличный игрок получше всяких Рязанцевых и Юсуповых которые в Зените пылят и все портят

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