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    Месси: «2015 год для меня был лучше, чем почти все предыдущие»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал предстоящее вручение «Золотого мяча». Напомним, именно аргентинец считается основным претендентом на это награду.

    «Как уже сказал Криштиану, просто находиться здесь – это уже удовольствие, и не имеет значения, кто получит приз. Каждый год я стараюсь играть лучше, чем в прошлом. 2015 год был для меня лучше, чем почти все предыдущие. Думаю, мы проделали много хорошей работы. Год был полон счастья и побед, выбрать что-то одно тяжело», – сказал Месси.

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 19:28
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