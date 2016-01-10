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    Дзюба: «В отпуске меня гоняли, швыряли, в плен брали, но советую это всем»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, чем занимался во время отпуска.

    –​ Витсель был в Гваделупе, Юсупов ездил в Вегас. Чем занимались весь последний месяц вы?

    – Я был в Москве, в кругу семьи, друзей и родственников. Шикарно провел время, все было позитивно и классно. Я очень счастлив! С друзьями, кстати, проходили квесты. Подсели на хоррор и мистические триллеры. Просто супер! Прошли где-то около 20 квестов с актерами, перфомансами, познакомились со многими ребятами и планируем продолжать их посещать. Это очень круто, мы этим загорелись и постоянно ездили по всей Москве, искали, записывались. Нас погоняли, пошвыряли, в плен брали, но ощущения такие, что всем советую.

    –​ Перед Новым годом вы рассказывали, что любите биатлон и лыжи. Встать в колею в каком-нибудь лесу не удалось?

    – Нет, в колею встать не удалось, потому что нормальный снег пошел только 30-го, а 31-го мы с семьей – это традиция – уже были в коттедже. Поэтому сам не вставал, но биатлон и лыжи смотрел, болели за наших. Шипулин порадовал, обогнал всех. Время провели классно, но, к сожалению, все быстро закончилось. Теперь прошли медосмотр и будем готовиться к следующей части сезона.

    –​ Странный вопрос, но, может быть, смотрели на праздниках матчи "Бенфики"?

    – Не смотрел, но видел результаты. Смотрел в основном английскую Премьер-лигу, потому что ее показывали на "Матч-ТВ". А в остальном был просто спокойный отдых.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.01.2016 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +358

      Финт 11 января 2016, 00:21

      Несёт позитив в массы молодец!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 17:36

      Короче, Дзюбе всё в кайф. Порадуемся.

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