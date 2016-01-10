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    «Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция

    Сегодня в матче 19-го тура Серии А лидер первенства «Интер» примет неуступчивый «Сассуоло», который претендует на попадание в зону еврокубков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Сассуоло". Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 13:30
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