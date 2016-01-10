Бартомеу: «У футболистов полная свобода слова, но Алвес высказался очень некорректно»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с высказыванием защитника команды Даниэля Алвеса, который назвал мусором нынешние СМИ.

«Футболисты имеют абсолютно полную свободу выражений, и социальные сети не являются исключением. Тем не менее, Алвес использовал для названия группы людей неприемлемое слово», – заявил Бартомеу.

По появившейся ранее информации, каталонский клуб будет юридически поддерживать Алвеса в споре с Ассоциацией спортивной прессы Испании.