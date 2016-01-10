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    Бартомеу: «У футболистов полная свобода слова, но Алвес высказался очень некорректно»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с высказыванием защитника команды Даниэля Алвеса, который назвал мусором нынешние СМИ.

    «Футболисты имеют абсолютно полную свободу выражений, и социальные сети не являются исключением. Тем не менее, Алвес использовал для названия группы людей неприемлемое слово», – заявил Бартомеу.

    По появившейся ранее информации, каталонский клуб будет юридически поддерживать Алвеса в споре с Ассоциацией спортивной прессы Испании.

    Источник: Marca

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    10.01.2016 09:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:41

      Зато честно! Журналистика - вторая древнейшая профессия!

      -1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 10 января 2016, 12:39

      Кто лучше майора знает истинный смысл слова мусор!?

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 января 2016, 10:18

      Согласен - в большинстве изданий мусора до шута и больше, причем мусора оскорбительного

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