Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» заинтересован в приобретении Стоунса

    "Реал" рассматривает возможность покупки защитника "Эвертона" Джона Стоунса, который может заменить в центре обороны 33-летнего Пепе. Приобрести 21-летнего футболиста хотел уже экс-главный тренер команды Рафаэль Бенитес.

    Однако, «королевскому клубу» предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны английских команд, который предлагают за защитника больше 30 миллионов фунтов. Сообщается, что в Стоунсе заинтересована также «Барселона», но каталонцы не намерены платить за игрока требуемые «Эвертоном» 40 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2016 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 января 2016, 11:48

      Да и эти 40 не заплатят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11