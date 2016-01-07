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    Читатели «Бомбардира» одобрили назначение Зидана на пост главного тренера «Реала»

    Несколько дней назад на пост главного тренера «Реала» был назначен Зинедин Зидан, и «Бомбардир» провел среди своих читателей опрос, чтобы узнать их мнение об этом решении руководства мадридцев.

    Большинство участников голосования (55%) положительно отнеслись к этому назначению и считают, что французу давно нужно было дать шанс. Чуть больше четверти голосовавших (26%) предпочли бы, чтобы в «Реал» вернулись Карло Анчелотти или Жозе Моуринью. 19% опрошенных отрицательно отнеслись к приходу Зидана в главную команду, потому что считают, что он еще не готов к такой должности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 20:31
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