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    У «Барселоны» появился новый спонсор

    У каталонской «Барселоны» появился очередной спонсор. 7 января клуб заключил партнерское соглашение с одним из крупнейших банков Индонезии.

    На сайте команды сообщается, что партнерство рассчитано на то, чтобы поклонники «Барселоны» в азиатской стране получили выгоду от поддержки каталонцев.

    Согласно программе, клиентам банка будет предоставляться скидка на покупки в официальном магазине каталонского клуба, а также они смогут выиграть билеты на матчи любимой команды. Кроме того, банк выпустит специальные кредитные карты с символикой испанского гранда.

    Источник: ФК «Барселона»

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    07.01.2016 17:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 7 января 2016, 18:06

      Ну и рожи у китайцев =) FacePalm :D

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2016, 17:07

      Денег мало не бывает)

      0
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