Туран выйдет в стартовом составе на матч с «Эспаньолом», Видаль остался в запасе

Стал известен состав, в котором «Барселона» выйдет на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

В этой игре за каталонцев дебютирует полузащитник Арда Туран, который ранее не мог выступать за «Барселону» из-за санкций ФИФА. Защитник Алейш Видаль, также еще не выходивший на поле в футболке своего клуба, остался в запасе.

Полностью стартовый остав «Барселоны» на эту игру выглядит следующим образом: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Туран, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Запасные игроки: Масип, Видаль, Бартра, Вермален, Матье, Ракитич, Мунир.