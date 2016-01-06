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    Туран выйдет в стартовом составе на матч с «Эспаньолом», Видаль остался в запасе

    Стал известен состав, в котором «Барселона» выйдет на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

    В этой игре за каталонцев дебютирует полузащитник Арда Туран, который ранее не мог выступать за «Барселону» из-за санкций ФИФА. Защитник Алейш Видаль, также еще не выходивший на поле в футболке своего клуба, остался в запасе.

    Полностью стартовый остав «Барселоны» на эту игру выглядит следующим образом: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Туран, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

    Запасные игроки: Масип, Видаль, Бартра, Вермален, Матье, Ракитич, Мунир.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 21:40
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