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    «Манчестер Юнайтед» предложит за Бэйла 102 миллиона

    "Манчестер Юнайтед" предпримет очередную попытку переманить к себе полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. Сообщается, что "красные дьяволы" предложат за валлийского хавбека 102 миллиона евро, что на один миллион больше, чем мадридский клуб заплатил "Тоттенхэму" летом 2014 года.

    Однако Бэйл пока не собирается покидать Мадрид и хочет знать, какая ему будет отведена роль в команде Зинедина Зидана.

    Источник: AS

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    05.01.2016 11:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 января 2016, 08:30

      Источник AS - Это как же нужно отмечать праздники чтоб выдумать подобную чушь. Столько не дадут ни за одного футболиста.

      0
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      Рейтинг: +11

      ManUnited_fan 5 января 2016, 17:30

      Да что за бред!

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 января 2016, 15:17

      У-ха-ха! Супер! Убили, 102 ляма за дрова!

      0
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      Рейтинг: +27

      Genri 100 5 января 2016, 12:36

      Мне просто интересно,откуда берётся этот бред,ни в одно спортивной информационной ленте нет такой информации)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +19

      exis > Genri 100 5 января 2016, 15:51

      Источник: AS

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 января 2016, 11:41

      Не перейдет,скорее Роналду продадут

      1
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