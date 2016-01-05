«Манчестер Юнайтед» предложит за Бэйла 102 миллиона

"Манчестер Юнайтед" предпримет очередную попытку переманить к себе полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. Сообщается, что "красные дьяволы" предложат за валлийского хавбека 102 миллиона евро, что на один миллион больше, чем мадридский клуб заплатил "Тоттенхэму" летом 2014 года.

Однако Бэйл пока не собирается покидать Мадрид и хочет знать, какая ему будет отведена роль в команде Зинедина Зидана.